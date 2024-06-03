В Минске вынесли приговор жителям Туркменистана, которые похищали людей и требовали за них выкуп

В Минске вынесли приговор пяти жителям Туркменистана, которые похищали людей и требовали за них выкуп. Начиная с февраля прошлого года фигуранты заманивали жителей Египта в минские квартиры, забирали ценные вещи и насильно удерживали. Заставляли отправлять родственникам видеообращения и просить прислать деньги ради свободы. Некоторым из потерпевших удалось сбежать и обратиться в милицию. Отметим, на суде фигуранты не стеснялись угрожать и запугивать, это видно на кадрах, сделанных за несколько минут до вынесения приговора.