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В Минске вынесли приговор жителям Туркменистана, которые похищали людей и требовали за них выкуп

В Минске вынесли приговор пяти жителям Туркменистана, которые похищали людей и требовали за них выкуп. Начиная с февраля прошлого года фигуранты заманивали жителей Египта в минские квартиры, забирали ценные вещи и насильно удерживали. Заставляли отправлять родственникам видеообращения и просить прислать деньги ради свободы. Некоторым из потерпевших удалось сбежать и обратиться в милицию. Отметим, на суде фигуранты не стеснялись угрожать и запугивать, это видно на кадрах, сделанных за несколько минут до вынесения приговора.

Похищение людей было сопряжено с совершением ряда имущественных преступлений, грабежей и разбоев. Вина обвиняемых за совершение преступления подтверждалась показаниями потерпевших, свидетелей, изъятым по месту жительства обвиняемых похищенным имуществом, протокол переписок и аудиозаписей, извлеченных из мобильных устройств обвиняемых и иными материалами дела. С учетом представленных государственных обвинителем доказательств судом Ленинского района города Минска постановлен обвинительный приговор.
Роман Бизюк, старший прокурор отдела прокуратуры г. Минска

Фигуранты признаны виновными в похищении людей, грабежах, соединенных с насилием, а также разбоем с проникновением в жилище. Им назначено наказание от 7,5 до 9 лет усиленного режима. А также штраф от 8 до 10 тыс. рублей.

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