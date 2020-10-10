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В Минске вынесли вердикт в отношении экс-директора турфирмы столицы "Капитан-тур"
История началась в конце 2018 года. Руководитель использовал клиентов для своих интересов, создав, по сути, финансовую пирамиду. Брал новые заказы, чтобы погасить старые. В 2019-м правоохранители отказались возбуждать уголовное дело. Но когда количество потерпевших превысило 2 десятка, вмешались и следователи. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей.
Экс-директору также придется возместить материальный и моральный ущерб. Приговор в законную силу еще не вступил. У сторон есть время, чтобы его обжаловать.
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