В Минске вынесли вердикт в отношении несовершеннолетней девушки по делу о незаконном обороте наркотиков

Дело о незаконном обороте наркотиков. В суде Заводского района Минска вынесли вердикт в отношении несовершеннолетней девушки. По данным следствия, девушка вступила в состав преступной группы прошлым летом. Фигурантка и еще 3 человека работали на интернет-магазин по продаже психотропов. Компания приобретала и раскладывала наркотики по тайникам. Во время задержания у них нашли несколько видов психотропов.



Обвиняемая и сама употребляла наркотики. Суд назначил виновной 7 лет воспитательной колонии. Также ее будут принудительно лечить от наркомании. У сторон есть времяобжаловать приговор суда.