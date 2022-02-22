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В Минске вынесли вердикт в отношении несовершеннолетней девушки по делу о незаконном обороте наркотиков
Дело о незаконном обороте наркотиков. В суде Заводского района Минска вынесли вердикт в отношении несовершеннолетней девушки. По данным следствия, девушка вступила в состав преступной группы прошлым летом. Фигурантка и еще 3 человека работали на интернет-магазин по продаже психотропов. Компания приобретала и раскладывала наркотики по тайникам. Во время задержания у них нашли несколько видов психотропов.
Обвиняемая и сама употребляла наркотики. Суд назначил виновной 7 лет воспитательной колонии. Также ее будут принудительно лечить от наркомании. У сторон есть времяобжаловать приговор суда.
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