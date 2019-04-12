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В Минске выросли ставки налога за владение собаками

Одну базовую, или 25,5 рубля в год нужно будет заплатить за породы, включенные в перечень потенциально опасных. 0,3 базовой - в других случаях.

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