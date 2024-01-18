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В Минске высота снежного покрова достигла 21 см
Утром, 18 января, в Минскевысота снежного покрова достигла 21 см. Об этом рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич, сообщает БЕЛТА.
"В утренние часы четверга столичный регион оказался под влиянием фронтальной системы, которая обусловила в Минскевыпадение снега. И если на вечер 17 января высота снежного покрова в столице составляла 19 см, то на утро 18 января она достигла 21 см. Выпало 5 мм осадков", - рассказала Марина Грицкевич.
По словам специалиста, сегодня днем фронтальный раздел продолжит смещаться в восточном направлении. По мере его смещения осадки будут ослабевать и во второй половине дня они уже станут менее интенсивными. При этом в ночь на Крещение, 19 января, существенных осадков в Минске не ожидается.
"Сегодня днем температурный фон в столице будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на 19 января, в связи с поступлением более холодных воздушных масс, температурный фон понизится и будет находиться в пределах от минус 7 до минус 9 градусов", - подытожила замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета.
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