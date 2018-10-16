Сегодня во Всемирный день продовольствия в Минске выступил один из ведущих биотехнологов Европы. Доклад болгарского академика Атанаса Атанасова "Пища будущего" стал ключевым событием международного форума "Жебраковские чтения". Выступление эксперт посвятил продовольственной безопасности и качеству.

Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сегодня в мире голодает или недоедает 821 миллион человек. При этом ожирение есть более чем у 670 миллионов.