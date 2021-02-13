В Минске выявлен цех по изготовлению протестной атрибутики

Подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой нашли бойцы ГУБОП в Минске. Как сообщает МВД, бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и мужчина из России. Молодой человек из Пскова и находился на территории Беларуси нелегально, кстати, в прошлом он ранее судимый. Оба - работники частной типографии.





Деятельности печатников дадут правовую оценку



Стоит отметить, что "левую" продукцию печатники забирали домой и снабжали ей участников митингов и беспорядков. Естественно, не за бесплатно. В милиции уточняют, что работа кипела не один месяц и ориентировалась на запросы покупателей: сначала это были логотипы «Страна для жизни», на их смену пришли «Диджеи перемен» и изображения стариков для соответствующих «маршей». А по надписям районов и населенных пунктов на растяжках и флагах можно изучить географию Беларуси...