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В Минске юбилей пожарной службы отметили символической экскурсией
Сотрудники МЧС, а также юные спасатели посетили главную церемониальную и переговорную площадку страны - Дворец Независимости. Группу из 60 человек ожидал променад по лабиринту из залов. Им показали, где проходили переговоры нормандской четверки, заседание Высшего Евразийского экономического совета, саммит глав государств СНГ, а также инаугурация Главы государства. Гости стремились запечатлеть увиденное на фотоаппараты и камеры мобильных телефонов, а также присесть на те самые стулья, в которых много часов провели Ангела Меркель, Владимир Путин и Франсуа Олланд.
В финале экскурсии как гида, так и гостей самого статусного здания страны ожидал сюрприз. Сотруднице МЧС, чемпионке мира по пожарно-спасательному спорту возлюбленный сделал предложение руки и сердца, и она сказала "да". И это первое в истории предложение во Дворце Независимости.
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