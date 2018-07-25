В Минске юбилей пожарной службы отметили символической экскурсией

Сотрудники МЧС, а также юные спасатели посетили главную церемониальную и переговорную площадку страны - Дворец Независимости. Группу из 60 человек ожидал променад по лабиринту из залов. Им показали, где проходили переговоры нормандской четверки, заседание Высшего Евразийского экономического совета, саммит глав государств СНГ, а также инаугурация Главы государства. Гости стремились запечатлеть увиденное на фотоаппараты и камеры мобильных телефонов, а также присесть на те самые стулья, в которых много часов провели Ангела Меркель, Владимир Путин и Франсуа Олланд.