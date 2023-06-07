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В Минске за подделку денег задержаны трое иностранцев

За сбыт поддельных евро задержаны трое иностранцев, на фигурантов вышли бойцы БЭП. Торговали аферисты фиктивными купюрами номиналом 500 евро.

По данным правоохранителей, 49-летний фигурант и двое его товарищей (одному - 41, второму 24 года) купили в России нарисованные деньги и привезли их в Беларусь для дальнейшей продажи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за сбыт поддельных купюр.

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