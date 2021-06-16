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В Минске за слив персональных данных задержан сотрудник банка
Оперативники ГУБОПиК продолжают выявлять лиц, которые сливали персональные данные о госслужащих в экстремистские телеграм-каналы. Так найден 44-летний житель столицы, который на момент задержания работал ведущим специалистом по экономической безопасности одного из коммерческих банков, а до этого в правоохранительных органах Беларуси. Перед увольнением минчанин забрал справочную информацию о представителях органов прокуратуры, подразделений Комитета госэкспертиз, ДФР, СК и гражданских организаций.
сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:
В материалах для служебного пользования содержались ФИО сотрудников, их адреса проживания, название должностей, специальных званий, номера служебных и личных мобильных телефонов. Все это публиковалось в открытом доступе на деструктивных интернет-ресурсах. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за разжигание социальной вражды или розни, совершенное группой лиц.
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