В Минске за выходные произошло 100 ДТП - один человек погиб и трое получили травмы

Неутешительная статистика! В столице за выходные произошло 100 ДТП - один человек погиб и трое получили травмы. За управление в нетрезвом состоянии задержано около 30 человек, еще 120 оштрафованы за превышение скорости.

Тем временем сегодня на улице Красной столкнулись автомобиль и трамвай. Водитель Hyundai двигался со стороны улицы Якуба Коласа в направлении проспекта Машерова. При развороте не уступил дорогу попутному трамваю и столкнулся с ним. Со слов водителя авто, из-за яркого солнца он не заметил трамвай. В результате ДТП никто не пострадал.