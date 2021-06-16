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В Минске задержали 29-летнего мужчину, который срывал флаги Беларуси со зданий

Столичная милиция задержала 29-летнего мужчину, который срывал флаги Беларуси со зданий. Вычислить вандала удалось после звонка сторожа детского сада,который и стал свидетелем. Возбуждено уголовное дело. (видео)


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