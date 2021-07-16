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В Минске задержали айтишника, который собирал личные сведения о милиционерах

В Минске задержали айтишника, который собирал личные сведения о милиционерах и передавал их администраторам запрещенного паблика. С его слов, делал это для психологического давления на правоохранителей. Фигуранта арестовали на 15 суток за неповиновение во время задержания. Его действиям будет дана правовая оценка.

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