3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
В Минске задержали курьера, который забрал деньги у пенсионеров
В Минске задержали очередного курьера, который забрал деньги у столичных пенсионеров. Так, 80-летний житель Московского района передал неизвестному 10 тысяч долларов, чтобы его сына не привлекли к ответственности за ДТП. Впрочем, никакой аварии и вовсе не было, а звонившие оказались телефонными мошенниками. Сотрудники уголовного розыска задержали курьера, забравшего деньги у пенсионера. Им оказался 32-летний гражданин России. В настоящий момент установлена его причастность к 5 эпизодам мошенничества.
Его направляли по указанным кураторами адресам, где он забирал деньги у потерпевших. Полученные мошенническим путем наличные он сразу же переводил в криптовалюту. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере.
Добавим, что только в Минске телефонные аферисты заработали 3 миллиона рублей. И это - по оценке следователей - сегодня самый популярный вид мошенничества. С марта этого года в столице возбуждено уже более 170 таких уголовных дел. Установлено и задержано 42 человека. Это мужчины и женщины в возрасте от 16 до 50 лет./p>