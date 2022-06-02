В Минске задержали курьера, который забрал деньги у пенсионеров

В Минске задержали очередного курьера, который забрал деньги у столичных пенсионеров. Так, 80-летний житель Московского района передал неизвестному 10 тысяч долларов, чтобы его сына не привлекли к ответственности за ДТП. Впрочем, никакой аварии и вовсе не было, а звонившие оказались телефонными мошенниками. Сотрудники уголовного розыска задержали курьера, забравшего деньги у пенсионера. Им оказался 32-летний гражданин России. В настоящий момент установлена его причастность к 5 эпизодам мошенничества.