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В Минске задержали курьера телефонных аферистов, мошенники случайно позвонили в милицию
Правоохранители задержали женщину-курьера. Неизвестные набрали служебный номер столичного ГУВД: по ту сторону трубки был женский плач, позже мошенник рассказал стандартную историю о мнимом ДТП. Представился следователем и потребовал 15 тысяч долларов за освобождение дочери сотрудника от уголовной ответственности. Милиционер не растерялся и решил продолжить диалог.
Милиционер принял предложение о встрече, на которую в качестве курьера приехала 53-летняя минчанка. Оказалось, что ранее неоднократно судимая 53-летняя минчанка накануне забрала у 74-летней потерпевшей более 26 тысяч рублей в эквиваленте. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности в том числе и за мошенничество.
Правоохранители устанавливают круг соучастников этой преступной схемы, а также проверяют задержанную на причастность к другим преступлениям.
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