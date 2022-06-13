В Минске задержали курьера телефонных аферистов, мошенники случайно позвонили в милицию

Правоохранители задержали женщину-курьера. Неизвестные набрали служебный номер столичного ГУВД: по ту сторону трубки был женский плач, позже мошенник рассказал стандартную историю о мнимом ДТП. Представился следователем и потребовал 15 тысяч долларов за освобождение дочери сотрудника от уголовной ответственности. Милиционер не растерялся и решил продолжить диалог.

Милиционер принял предложение о встрече, на которую в качестве курьера приехала 53-летняя минчанка. Оказалось, что ранее неоднократно судимая 53-летняя минчанка накануне забрала у 74-летней потерпевшей более 26 тысяч рублей в эквиваленте. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности в том числе и за мошенничество.