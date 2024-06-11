В Минске задержали организатора кол-центра для мошенников. В квартире у 29-летнего мужчины оперативники нашли оборудование для сим-карт, с которых звонили своим жертвам злоумышленники.

Одно такое устройство позволяет совершать 60 звонков одновременно и отправлять до 600 сообщений в час. За предоставление оборудования минчанин брал оплату. Мошенники звонили белорусам, представляясь сотрудниками милиции или банков, и выманивали деньги.

Оборудование дистанционно использовали мошенники, которые осуществляли звонки белорусам по всей стране с целью хищения денежных средств под различными предлогами. По телефону мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка. Константин Шевцов, начальник ОПК Заводского РУВД г. Минска