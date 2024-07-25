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В Минске задержали педофила, который несколько лет совращал своих малолетних племянниц

Извращенца, который несколько лет совращал своих малолетних племянниц, задержали в Минске.

По информации МВД, двух девочек 53-летний мужчина домогался каждый раз, когда те приезжали в гости к своей бабушке. Он также проживал в этом доме. Поражает и то, что мать детей догадывалась о происходящем, но не сообщала в милицию, пытаясь самостоятельно образумить брата своего супруга. В итоге о домогательствах со стороны дяди девочки рассказали школьному педагогу.

"В милицию женщина обратилась только после того, как обо всем стало известно учреждению образования. Милиция призывает всех, кому известно о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, немедленно обращаться в милицию", - сказал замначальника УНиПТЛ ГУВД Минска Дмитрий Дворовкин.

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