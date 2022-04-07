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В Минске задержали преступную группу телефонных аферистов
Циничные инсценировки принесли более 190 тысяч дохода менее чем за три недели. В столице задержали преступную группу телефонных аферистов. Установлено, что подозреваемые (а их 6 человек, среди них в том числе, гражданка России) действовали по всей Беларуси. Подробности совершенной серии мошенничеств со звонками в Минске рассказали сегодня на брифинге следователи вместе с сотрудниками милиции. "Близкий человек попал в аварию, сейчас в больнице, срочно нужны деньги", - с такими заявлениями злоумышленники стали звонить пожилым людям с конца марта. Мошенническая схема не новая, но уже успела оставить некоторых пенсионеров без крупных сбережений. Тему продолжит Виктория Радевич.
"Позвонила как бы жена, голос вроде жены. Говорит: "Я попала в аварию, чтобы это дело загладить, нужно 10 000$. Иначе тюрьма".
В тот же день пенсионер из Минска обратится в милицию. Спецномер 102 он наберет не сразу, но, как только поймет, что стал жертвой телефонных аферистов. Якобы его жена перебегала дорогу вне зебры и стала виновницей аварии. Однако супруге, чтобы удостовериться в этом, не позвонил. Как итог - круглая сумма денег перешла буквально в руки преступников.
- Приехал один человек, я ему отдал 10 000$. Дело в том, что это был звонок на городской телефон, на домашний. Она говорит": Мне надо губу зашивать". Конец связи. Вот поговори с человеком, он следователь, который дело ведет. И этот следователь послал своего человека.
- А жена ваша где?
- Она приходит домой с работы. Не было никакого ДТП. Сидим, ревем оба.
Этот мужчина не единственный, кто попался на старые уловки мошенников. Подобные звонки - как на мобильные, так и на городские номера - в столице стали фиксировать больше двух недель назад. Схема обмана в Беларуси не новая, однако в конце марта этого года снова вернулась и уже оставила крупный ущерб.
В основном преступники использовали одну и ту же схему мошенничества. Пожилому гражданину поступал звонок по городскому телефону, где невнятным, расстроенным голосом собеседник говорил, что совершено ДТП с близким родственником (супругой, дочерью, внучкой и т.д.), в результате которого пострадал пешеход, и если в кратчайшие сроки не будут переданы деньги на лечение пострадавшего, то будет возбуждено уголовное дело. В других случаях мошенники указывали, что сами, являясь пешеходами, стали причиной серьезного ДТП, в котором пострадали люди.
Всхлипы, плач, невнятная речь, оправданная наличием множества травм на лице, и беседа с якобы представителем закона - так злоумышленники погружали своих жертв в максимально стрессовую ситуацию. Застали стариков врасплох, так, что те не успевали даже опомниться, не говоря уже о том, чтобы заметить, что номер, с которого совершается звонок, иностранный. При этом телефонный разговор с потерпевшим поддерживался вплоть до передачи денег курьеру, а это могло быть и более двух часов, чтобы человек за это время никому не перезвонил.
После того, как жертва соглашалась передать деньги, ей указывали, каким образом это необходимо сделать. В большинстве случаях за деньгами приезжал курьер, которому доверчивые граждане передавали денежные средства. Еще в нескольких случаях зафиксирована передача денег посредством перевода на расчетный счет в банке или на банковскую карту. Иногда суммы достигали 10 000 долларов США.
Как правило, изначально мошенники требовали по 50 тысяч рублей. Пенсионеры отдавали буквально все сбережения, чтобы только помочь попавшему в беду близкому человеку. И на такой циничной уловке только в Минске аферисты заработали в общей сложности 190 тысяч рублей. Эти деньги, как позже выяснится, переводились на электронные кошельки или в криптовалюту. Однако оставаться не вычисленными долго не получилось.
Столичными оперативниками по подозрению в совершении серии телефонных мошенничеств задержаны 5 граждан Беларуси - жителей г.Барановичи в возрасте от 27 до 34 лет, а также 50-летняя гражданка России. Трое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В настоящий момент с участием подозреваемых проводятся следственные действия. Следствием будет инициировано перед прокурорами применение к задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
Не исключено, что задержана лишь часть преступной группы аферистов. А потому обращают внимание в милиции - подобные звонки могут продолжаться. Правоохранители рекомендуют оставаться бдительными и обращаться в милицию.
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