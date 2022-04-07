В Минске задержали преступную группу телефонных аферистов

Циничные инсценировки принесли более 190 тысяч дохода менее чем за три недели. В столице задержали преступную группу телефонных аферистов. Установлено, что подозреваемые (а их 6 человек, среди них в том числе, гражданка России) действовали по всей Беларуси. Подробности совершенной серии мошенничеств со звонками в Минске рассказали сегодня на брифинге следователи вместе с сотрудниками милиции. "Близкий человек попал в аварию, сейчас в больнице, срочно нужны деньги", - с такими заявлениями злоумышленники стали звонить пожилым людям с конца марта. Мошенническая схема не новая, но уже успела оставить некоторых пенсионеров без крупных сбережений. Тему продолжит Виктория Радевич.

"Позвонила как бы жена, голос вроде жены. Говорит: "Я попала в аварию, чтобы это дело загладить, нужно 10 000$. Иначе тюрьма".

В тот же день пенсионер из Минска обратится в милицию. Спецномер 102 он наберет не сразу, но, как только поймет, что стал жертвой телефонных аферистов. Якобы его жена перебегала дорогу вне зебры и стала виновницей аварии. Однако супруге, чтобы удостовериться в этом, не позвонил. Как итог - круглая сумма денег перешла буквально в руки преступников.

- Приехал один человек, я ему отдал 10 000$. Дело в том, что это был звонок на городской телефон, на домашний. Она говорит": Мне надо губу зашивать". Конец связи. Вот поговори с человеком, он следователь, который дело ведет. И этот следователь послал своего человека.

- А жена ваша где?

- Она приходит домой с работы. Не было никакого ДТП. Сидим, ревем оба.

Этот мужчина не единственный, кто попался на старые уловки мошенников. Подобные звонки - как на мобильные, так и на городские номера - в столице стали фиксировать больше двух недель назад. Схема обмана в Беларуси не новая, однако в конце марта этого года снова вернулась и уже оставила крупный ущерб.





В основном преступники использовали одну и ту же схему мошенничества. Пожилому гражданину поступал звонок по городскому телефону, где невнятным, расстроенным голосом собеседник говорил, что совершено ДТП с близким родственником (супругой, дочерью, внучкой и т.д.), в результате которого пострадал пешеход, и если в кратчайшие сроки не будут переданы деньги на лечение пострадавшего, то будет возбуждено уголовное дело. В других случаях мошенники указывали, что сами, являясь пешеходами, стали причиной серьезного ДТП, в котором пострадали люди. Максим Гамола, заместитель начальника ГУВД Минска

Всхлипы, плач, невнятная речь, оправданная наличием множества травм на лице, и беседа с якобы представителем закона - так злоумышленники погружали своих жертв в максимально стрессовую ситуацию. Застали стариков врасплох, так, что те не успевали даже опомниться, не говоря уже о том, чтобы заметить, что номер, с которого совершается звонок, иностранный. При этом телефонный разговор с потерпевшим поддерживался вплоть до передачи денег курьеру, а это могло быть и более двух часов, чтобы человек за это время никому не перезвонил.

После того, как жертва соглашалась передать деньги, ей указывали, каким образом это необходимо сделать. В большинстве случаях за деньгами приезжал курьер, которому доверчивые граждане передавали денежные средства. Еще в нескольких случаях зафиксирована передача денег посредством перевода на расчетный счет в банке или на банковскую карту. Иногда суммы достигали 10 000 долларов США. Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по г. Минску

Как правило, изначально мошенники требовали по 50 тысяч рублей. Пенсионеры отдавали буквально все сбережения, чтобы только помочь попавшему в беду близкому человеку. И на такой циничной уловке только в Минске аферисты заработали в общей сложности 190 тысяч рублей. Эти деньги, как позже выяснится, переводились на электронные кошельки или в криптовалюту. Однако оставаться не вычисленными долго не получилось.

Столичными оперативниками по подозрению в совершении серии телефонных мошенничеств задержаны 5 граждан Беларуси - жителей г.Барановичи в возрасте от 27 до 34 лет, а также 50-летняя гражданка России. Трое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В настоящий момент с участием подозреваемых проводятся следственные действия. Следствием будет инициировано перед прокурорами применение к задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по г. Минску