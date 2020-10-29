В Минске задержали садиста, который призывал бить милиционеров

В Минске задержали очередного диванного садиста, который под прикрытием анонимной странички писал призывы бить милиционеров. Впрочем, когда правоохранители вычислили автора, тот, как обычно это бывает, раскаялся в содеянном.

"В социальной сети написал пару строчек: "Алина, вот тут я согласен. Ментов нужно отлавливать поштучно и люлей им навешивать. Либо заготавливать побольше "коктейлей Молотова" для митингов. Кинул и тикать". Раскаиваюсь в том, что я принял участие в массовой истерии".