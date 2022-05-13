В Минске задержан мужчина, бросавший краску в баннеры с изображением военных

Сотрудниками столичного уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 48-летний минчанин. Мужчина в ночное время, принимая меры конспирации, бросал в баннеры емкости с краской. По месту жительства задержанного обнаружена краска, которая использовалась для совершения преступления.

Сергей Новик, замначальника криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома