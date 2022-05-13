3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
В Минске задержан мужчина, бросавший краску в баннеры с изображением военных
В Минске оперативники задержали мужчину, который повреждал баннеры с изображением военных. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Как сообщили в милиции, на счету подозреваемого 7 эпизодов, все они были совершены в апреле.
Сотрудниками столичного уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 48-летний минчанин. Мужчина в ночное время, принимая меры конспирации, бросал в баннеры емкости с краской. По месту жительства задержанного обнаружена краска, которая использовалась для совершения преступления.
Уголовное дело по факту хулиганства
Теперь фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Мужчине предстоит возместить причиненный ущерб в стократном размере.