В Минске задержан очередной участник массовых беспорядков

Все причастные к организации массовых беспорядков (9–12 августа) будут установлены. Об этом говорил в интервью министр внутренних дел Юрий Караев. И сегодня МВД сообщает, что сотрудниками ГУБОПзадержан 18-летний минчанин. Он ночью 10 августа участвовал в беспорядках на улице Кальварийской в Минске. Этому есть документальное подтверждение. Выйдя на проезжую часть, парень пытался остановить движение транспорта, чтобы блокировать проезд милицейских машин. Уже сейчас молодой человек признается, что участвовать в беспорядках решил, поддавшись на призывы в соцсетях и телеграм-каналах. Как факт, сейчас он проходит по уголовному делу за организацию массовых беспорядков.



