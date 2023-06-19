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В Минске задержан педофил

В Минске задержан педофил

В Минске по подозрению в педофилии задержан 41-летний мужчина. Как предполагается, он совратил свою 8-летнюю родственницу, которая приехала к нему погостить. Девочка обо всем рассказала своей маме, и она обратилась в милицию. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело.


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Девочка живет с матерью и периодически приезжала к фигуранту в гости. В одно из таких посещений минчанин, используя угрозы и давление на школьницу, сфотографировал ее обнаженной и совершил насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая рассказала о случившемся маме, которая обратилась в милицию.
Дмитрий Усаров, замначальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома

В милиции обращают внимание родителей о необходимости интересоваться жизнью детей и узнавать, что у них происходит. Это поможет уберечь своего ребенка от многих неприятных моментов.

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