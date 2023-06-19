В Минске задержан педофил

Девочка живет с матерью и периодически приезжала к фигуранту в гости. В одно из таких посещений минчанин, используя угрозы и давление на школьницу, сфотографировал ее обнаженной и совершил насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая рассказала о случившемся маме, которая обратилась в милицию.

Дмитрий Усаров, замначальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома