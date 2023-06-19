3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске задержан педофил
В Минске по подозрению в педофилии задержан 41-летний мужчина. Как предполагается, он совратил свою 8-летнюю родственницу, которая приехала к нему погостить. Девочка обо всем рассказала своей маме, и она обратилась в милицию. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело.
Девочка живет с матерью и периодически приезжала к фигуранту в гости. В одно из таких посещений минчанин, используя угрозы и давление на школьницу, сфотографировал ее обнаженной и совершил насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая рассказала о случившемся маме, которая обратилась в милицию.
В милиции обращают внимание родителей о необходимости интересоваться жизнью детей и узнавать, что у них происходит. Это поможет уберечь своего ребенка от многих неприятных моментов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов