В Минске задержан пособник телефонных аферистов

Оперативники задержали пособника после получения от курьера очередной передачи. Сумку с вещами и завернутыми в полотенце деньгами в сумме свыше 17 тыс. белорусских рублей в эквиваленте передал 58-летний минчанин, который поверил, что его дочь стала виновницей ДТП.

Александр Масловский, начальник отдела уголовного розыска Центрального РУВД г. Минска