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В Минске задержан пособник телефонных аферистов

Посредника телефонных мошенников задержала милиция в Минске. 20-летнего юношу в преступный бизнес втянула девушка. Уже установлено, что через руки курьера прошли 200 тыс. рублей от обманутых пенсионеров. А вот оперативно вычислить пособника аферистов помог звонок пострадавшего на линию 102.

Оперативники задержали пособника после получения от курьера очередной передачи. Сумку с вещами и завернутыми в полотенце деньгами в сумме свыше 17 тыс. белорусских рублей в эквиваленте передал 58-летний минчанин, который поверил, что его дочь стала виновницей ДТП.
Александр Масловский, начальник отдела уголовного розыска Центрального РУВД г. Минска

Возбуждено уголовное дело за мошенничество. И стоит, вероятно, напомнить, что курьеры и другие пособники телефонных аферистов несут ответственность наравне с организаторами преступлений.

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