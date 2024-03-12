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В Минске задержана 17-летняя девушка - курьер телефонных мошенников
В Минске задержана 17-летняя девушка - курьер телефонных мошенников. Учащаяся одного из колледжей забрала у обманутого 89-летнего инвалида 22 тысячи рублей в эквиваленте. Деньги ей пенсионер сбросил из окна, как ему сказали звонившие аферисты. После эту сумму необходимо было перевести на указанный мошенниками счет. Но девушку задержали.
Задержанная рассказала, что в мессенджере ей написал неизвестный пользователь, который предложил подработку. По заданию куратора, девушке нужно было забирать сумки с вещами, которые передавали курьеры службы доставки, после чего обменивать полученные денежные средства в банке и переводить на специальный счет. Оперативники задержали несовершеннолетнюю пособницу аферистов после получения очередной передачи от 89-летнего минчанина. Пенсионеру сообщили, что его внук стал виновником ДТП. Мужчина согласился передать деньги, сообщив при этом мошенникам, что имеет инвалидность и не может ходить
Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Девушке придется отвечать перед законом наравне с организаторами преступления. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.
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