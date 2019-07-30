Заводчица собак, сотрудник посольства или пациент онкоклиники. В Минске задержана гражданка России, которую подозревают в крупном мошенничестве. По данным Следственного комитета, женщина под выдуманными личностями и разнообразными предлогами выманивала у людей деньги. Например, на лечение, бизнес или помощь в трудоустройстве. Жертв она находила в соцсетях, изучала их интересы, после чего и появлялись общие темы для разговоров. Женщине предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Она находится под стражей, расследование продолжается.