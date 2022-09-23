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В Минске задержана группа курьеров телефонных аферистов
Организованную группу телефонных аферистов задержали в Минске. По данным милиции, во главе стоял 17-летний студент одного из столичных колледжей. Молодой человек создал в мессенджере чат, где и руководил своими соратниками. В преступную группу были вовлечены двое его знакомых, 17 и 19 лет. А также водитель такси одной из минских компаний. Все задержаны и дают показания. Сценарий стандартный: злоумышленники звонили на телефоны незнакомым людям, рассказывали, что их родственники попали в ДТП и просили деньги, якобы им на помощь. Пострадавшими во всех случаях были пенсионеры.
В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела за мошенничества, совершенные в особо крупном размере, а также за незаконный оборот наркотических средств.
Фото: pixabay
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