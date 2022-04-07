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В Минске задержали телефонных мошенников, которые за три недели выманили 190 тыс. рублей

190 тысяч рублей ущерба за три недели звонков по всей стране. В Минске задержана группа телефонных мошенников. Близкий человек попал в аварию, сейчас в реанимации, срочно нужны деньги - с такими заявлениями злоумышленники звонили пенсионерам и всегда создавали для потерпевших стрессовую ситуацию, из-за которой они даже не обращали внимания на то, что звонок поступал из-за рубежа.

В некоторых случаях в разговор включался якобы сотрудник правоохранительных органов, который подтверждал ДТП с тяжкими последствиями. И указывал сумму, которую нужно передать, чтобы избежать ответственности. Как правило, требовал 50 тысяч рублей. Задержаны жители Барановичей и гражданка РФ.
Максим Гамола, замначальника ГУВД Мингорисполкома
Минчанин передал злоумышленнику 9000 рублей. Он был уверен, что выручает из беды свою дочь. Еще один пенсионер передал 10 000 долларов США, узнав, что его жена попала в ДТП. Супруги проживают совместно. Однако пострадавший даже не позвонил ей, чтобы удостовериться в правдивости полученной информации. Звонившие делали все, чтобы жертва не позвонила родственникам и не уточнила обстоятельства и есть ли необходимость в деньгах.
Андрей Гриб, замначальника УСК Беларуси по г. Минску

Не исключено, что задержана не вся преступная группа, а значит, подобные звонки могут продолжаться. Правоохранители рекомендуют быть бдительными, а при случае обращаться в милицию.

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