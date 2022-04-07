В Минске задержали телефонных мошенников, которые за три недели выманили 190 тыс. рублей

Минчанин передал злоумышленнику 9000 рублей. Он был уверен, что выручает из беды свою дочь. Еще один пенсионер передал 10 000 долларов США, узнав, что его жена попала в ДТП. Супруги проживают совместно. Однако пострадавший даже не позвонил ей, чтобы удостовериться в правдивости полученной информации. Звонившие делали все, чтобы жертва не позвонила родственникам и не уточнила обстоятельства и есть ли необходимость в деньгах.

Андрей Гриб, замначальника УСК Беларуси по г. Минску