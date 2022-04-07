3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске задержали телефонных мошенников, которые за три недели выманили 190 тыс. рублей
190 тысяч рублей ущерба за три недели звонков по всей стране. В Минске задержана группа телефонных мошенников. Близкий человек попал в аварию, сейчас в реанимации, срочно нужны деньги - с такими заявлениями злоумышленники звонили пенсионерам и всегда создавали для потерпевших стрессовую ситуацию, из-за которой они даже не обращали внимания на то, что звонок поступал из-за рубежа.
В некоторых случаях в разговор включался якобы сотрудник правоохранительных органов, который подтверждал ДТП с тяжкими последствиями. И указывал сумму, которую нужно передать, чтобы избежать ответственности. Как правило, требовал 50 тысяч рублей. Задержаны жители Барановичей и гражданка РФ.
Минчанин передал злоумышленнику 9000 рублей. Он был уверен, что выручает из беды свою дочь. Еще один пенсионер передал 10 000 долларов США, узнав, что его жена попала в ДТП. Супруги проживают совместно. Однако пострадавший даже не позвонил ей, чтобы удостовериться в правдивости полученной информации. Звонившие делали все, чтобы жертва не позвонила родственникам и не уточнила обстоятельства и есть ли необходимость в деньгах.
Не исключено, что задержана не вся преступная группа, а значит, подобные звонки могут продолжаться. Правоохранители рекомендуют быть бдительными, а при случае обращаться в милицию.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В мире
Все
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
Регионы
Все
Происшествия
Все