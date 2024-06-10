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В Минске задержаны два брата за воровство на крупном строительном объекте

В Минске задержан криминальный дуэт. Два брата работали на одном из крупных строительных объектов города: днем плотниками, а ночью ворами - выносили в обход камер видеонаблюдения инструменты, стройматериалы, видеооборудование. Известно, что всего жулики похитили добра на 50 тыс. рублей. Краденое продавали в интернете.

Фигуранты готовились к преступлениям, проникали через дырки в заборе, старались действовать в обход камер видеонаблюдения.
Дмитрий Белик, замначальника Октябрьского РУВД г. Минска

Возбуждены уголовные дела за кражи. Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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