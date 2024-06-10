В Минске задержаны два брата за воровство на крупном строительном объекте

В Минске задержан криминальный дуэт. Два брата работали на одном из крупных строительных объектов города: днем плотниками, а ночью ворами - выносили в обход камер видеонаблюдения инструменты, стройматериалы, видеооборудование. Известно, что всего жулики похитили добра на 50 тыс. рублей. Краденое продавали в интернете.