В Минске задержаны два наркокурьера - изъято полкилограмма особо опасных психотропов

В столице задержаны наркокурьеры. Изъято полкилограмма особо опасных психотропов. В первом случае сотрудники наркоконтроля вышли на 26-летнего минчанина. Во время задержания фигуранта и по месту его жительства оперативники обнаружили параметилэфедрон, а также предметы для расфасовки наркотиков. В телефоне у курьера была найдена и переписка с куратором, в которой тот давал указания по конспирации, в том числе удалить их диалог, но сделать этого дилер не успел.