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В Минске задержаны два наркокурьера - изъято полкилограмма особо опасных психотропов
В столице задержаны наркокурьеры. Изъято полкилограмма особо опасных психотропов. В первом случае сотрудники наркоконтроля вышли на 26-летнего минчанина. Во время задержания фигуранта и по месту его жительства оперативники обнаружили параметилэфедрон, а также предметы для расфасовки наркотиков. В телефоне у курьера была найдена и переписка с куратором, в которой тот давал указания по конспирации, в том числе удалить их диалог, но сделать этого дилер не успел.
В этот же день (и это уже второй факт), оперативники наркоконтроля с крупной партией альфа-PVP задержали 33-летнюю жительницу Молодечно.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям.
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