В Минске задержаны две "творческие" особы, которые трудились в специфическом жанре видеохостингов

В белорусской столице задержаны две "творческие" особы, которые трудились в специфическом жанре видеохостингов. Дамы создавали запрещенный контент, а после продавали его в интернете на платных площадках. 28-летняя минчанка и ее 30-летняя подруга придумали бизнес на дому. В квартире одной из них была оборудована порностудия, в которой подруги были и режиссерами, и актрисами. Оперативники при осмотре жилья нашли много "интересной" атрибутики, которая стала вещественными доказательствами.