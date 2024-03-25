В Минске задержаны двое педофилов. Мужчины совратили двух девочек 5 и 7 лет из семей своих же знакомых. В милицию обратился отец одной из пострадавших. Пока он отсутствовал, в гости к жене пришел друг. Мать после выпитого алкоголя уснула, а дочка подверглась сексуальному насилию со стороны гостя. Папа обратился в милицию. Подозреваемого задержали. Во втором случае семья пришла в гости к соседям. Хозяин квартиры улучил момент и совершил действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки. Пострадавшая сразу же рассказала родителям. Они вызвали милицию. В телефоне у подозреваемого оказались интимные фото и этого ребенка, и других детей.