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В Минске задержаны студенты, оклеветавшие командира минского ОМОНа

Внесли свой вклад в "змагарское дело" - отвечайте по полной программе. В Минске задержаны студенты, оклеветавшие командира минского ОМОНа. Это трое парней (18 и 19 лет). На счету одного из них оскорбительная надпись возле дома, где живет Дмитрий Балаба. Двое других, судя по всему, оказывали моральную поддержку другу. Но отвечать придется всей компании.

Действиям студентов будет дана правовая оценка

Со слов студентов, они из интернета узнали, что машина и фасад дома милиционера разрисованы угрожающими и оскорбительными надписями. Убедившись в этом воочию, захотели внести свой вклад с помощью гелиевой ручки. Теперь по букве закона их действиям будет дана правовая оценка.

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