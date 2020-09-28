Внесли свой вклад в "змагарское дело" - отвечайте по полной программе. В Минске задержаны студенты, оклеветавшие командира минского ОМОНа. Это трое парней (18 и 19 лет). На счету одного из них оскорбительная надпись возле дома, где живет Дмитрий Балаба. Двое других, судя по всему, оказывали моральную поддержку другу. Но отвечать придется всей компании.



