В Минске зальют более 30 хоккейных коробок и 25 ледовых катков

Сезон зимних активностей! В столице зальют более 30 хоккейных коробок и 25 ледовых катков. Такие мобильные арены появятся в каждом районе Минска. Устроят и безопасные горки для катания на тюбингах и санях. Уже готово почти 40 спусков. Также для любителей активного отдыха работают 14 лыжероллерных трасс. Общая продолжительность - более 20 километров: в Веснянке и Чижовке, в парке 900-летия Минска и в лесопарке "Медвежино". Кстати, там лыжню проложат впервые.