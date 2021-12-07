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В Минске зальют более 30 хоккейных коробок и 25 ледовых катков
Сезон зимних активностей! В столице зальют более 30 хоккейных коробок и 25 ледовых катков. Такие мобильные арены появятся в каждом районе Минска. Устроят и безопасные горки для катания на тюбингах и санях. Уже готово почти 40 спусков. Также для любителей активного отдыха работают 14 лыжероллерных трасс. Общая продолжительность - более 20 километров: в Веснянке и Чижовке, в парке 900-летия Минска и в лесопарке "Медвежино". Кстати, там лыжню проложат впервые.
В зимнем расписании и спортивно-массовые мероприятия. Среди детей и подростков пройдут соревнования по хоккею "Золотая шайба", по биатлону "Снежный снайпер". Запланирован также городской праздник "Минская лыжня".
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