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В Минске зальют более 30 хоккейных коробок и 25 ледовых катков

Сезон зимних активностей! В столице зальют более 30 хоккейных коробок и 25 ледовых катков. Такие мобильные арены появятся в каждом районе Минска. Устроят и безопасные горки для катания на тюбингах и санях. Уже готово почти 40 спусков. Также для любителей активного отдыха работают 14 лыжероллерных трасс. Общая продолжительность - более 20 километров: в Веснянке и Чижовке, в парке 900-летия Минска и в лесопарке "Медвежино". Кстати, там лыжню проложат впервые.

В зимнем расписании и спортивно-массовые мероприятия. Среди детей и подростков пройдут соревнования по хоккею "Золотая шайба", по биатлону "Снежный снайпер". Запланирован также городской праздник "Минская лыжня".


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