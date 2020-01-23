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В Минске запустили интернет-сервис для поиска пропавших животных

В Минске запустили интернет-сервис для поиска пропавших животных

На сайте 115.белтеперь можно оставить фотографию питомца и место, где он был потерян. На портале уже размещены первые объявления.

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