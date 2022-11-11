В Минске запустят автобусный маршрут для граждан, обслуживаемых в поликлинике № 6

В связи с обращениями горожан запускают автобусный маршрут № 37Д для беспересадочной доставки граждан, обслуживаемых в столичной поликлинике № 6, сообщили корреспонденту агентства "Минск-Новости"на предприятии "Столичный транспорт и связь".

Автобусный маршрут № 37Д «ДС "Карбышева" - Вокзал» будет работать 3 месяца с целью изучения спроса на перевозки и свяжет 6-ю поликлинику с закрепленной за ней территорией обслуживания в районе ул. Платонова - Гикало.

Автобус будет следовать по ул. Карбышева, Седых, Калиновского, Логойскому тракту, ул. Волгоградской, пр. Независимости, ул. Сурганова, Платонова, Чапаева, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйской.

На ул. Ульяновской и Бобруйской для маршрута организовано выполнение остановок "Стадион "Динамо" в обоих направлениях и "Вокзал" на ул. Бобруйской (у дома № 13).