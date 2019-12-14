В Минске заработала праздничная иллюминация

Сразу в нескольких белорусских городах сегодня дали старт новогоднему настроению. В праздничную атмосферу погрузились Минск и Гродно. В столице заработала праздничная иллюминация. Общая длина задействованных линий - 108 километров. В этом году обновили дизайн световых украшений на проспекте Независимости. Возле цирка впервые появились трехметровые светящиеся люстры и короны. В районе площади Победы - факелы и звезды. Какие еще новинки приготовила новогодняя столица? И в какое время наблюдать всю эту красоту?



Расскажет Надежда Сербиненко.Сегодня Минск заметно преобразился! И пусть даже погода не радует зимним настроением (все последние дни в Минске была плюсовая температура, да и сейчас вместо снега идет дождь), но у нас есть снежинки и новогодние шары из светодиодов! Сегодня буквально несколько часов назад в столице зажглась праздничная иллюминация. А еще здесь, на Октябрьской площади, засияла и главная елка страны.







Главная елка страны в этом году сверкает по-новому

Пиксельная, 35-метровая, с тремя тысячами шаров. Главная елка страны на Октябрьской площади в этом году сверкает немного по-другому. Сама конструкция не изменилась, но обновились световые сюжеты. Теперь они чаще сменяют друг друга, и общая картинка выглядит более динамично. Похоже, горожане обновленное световое оформление одобрили. Не испортила праздничное настроение даже дождливая погода.

В этом году обновили иллюминацию и на проспекте Независимости. Световые конструкции подбирали таким образом, чтобы они визуально не перегружали проспект. В районе цирка - на опорах наружного освещения - появились светящиеся трехметровые люстры. В районе площади Победы новые световые мотивы патриотической тематики - факелы и звезды. Появились и новые конструкции в виде корон. Вся подсветка светодиодная.





Сегодня в Минске заработали новогодние ярмарки

Сегодня заработали и первые новогодние ярмарки. На Октябрьской площади установлены стеклянные соты, изменилось только их расположение. На площадке у Дворца спорта к деревянным шале тоже подходят первые покупатели. Ассортимент традиционный, рождественский. Цены по сравнению с прошлым годом практически не изменились. Кстати, в новогоднюю ночь массовые народные гуляния впервые за много лет пройдут не у Дворца спорта, а на Октябрьской площади. Концерт начнется в 23:30 и завершится в 4 утра 1 января. На сцене выступят популярные белорусские артисты и диджеи.





Увидеть обновленную новогоднюю иллюминацию в Минске можно будет ежедневно