В Минске заведующая детсадом трудоустроила фиктивного работника - возбуждено уголовное дело

По материалам дела, заведующая детским садом трудоустроила работника, который должен был заниматься комплексным обслуживанием и ремонтом здания. На деле женщина знала, что он не будет выполнять свои трудовые обязанности. Тем не менее, фиктивному работнику с августа 2017 года по май 2021-го начислены заработная плата и иные материальные выплаты в размере более Br10 тыс., которыми заведующая детским садом распорядилась по своему усмотрению.

