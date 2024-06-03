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В Минске завершается реконструкция парка Уго Чавеса. Узнали, как продвигаются работы
В Минске завершается реконструкция парка Уго Чавеса. Как продвигаются работы, рассказалив ГПО "Минскстрой", пишет БЕЛТА.
Выполнен самый сложный и трудоемкий этап по устройству каскадной лестницы с перголами, островками для отдыха. Со стороны ул. Колесникова забетонирована площадка для скейт-парка - в начале июня здесь приступят к установке оборудования. Готовы также зона воркаута, тропа здоровья, площадка игрового комплекса для детей с ограниченными возможностями - качели, рукоход, брусья, столик со счетами.
В парке появился большой и яркий детский игровой комплекс "Сказочное королевство". Вокруг него размещены беседки, качалки и качели. Смонтированы также аттракционы "Автодром", "Вальс", "Лабиринт", готовы парковки.
"Сейчас строители продолжают работы по пешеходным связям - дополняют парк новыми дорожками со скамейками для отдыха, укладывают водоотводные лотки, сооружают дорогу под развлекательный аттракцион "Паровозик". Параллельно расставляются малые архитектурные формы: скамейки, урны, цветочницы, столики со скамьями и навесами. Полным ходом идет озеленение - завозится и укладывается рулонный газон на откосах", - рассказали в объединении.
На объекте работают более 70 человек. Третью, самую масштабную по объемам, очередь реконструкции стройтрест №35 готовится завершить ко Дню Независимости. Она проводится на площади почти 17 га в границах улиц Неманская, Лидская, Колесникова, Казимировская.
"В парке Уго Чавеса каждый найдет себе занятие по душе: горки для катания на тюбингах, велодорожка, тропа здоровья, площадки для скейтбордистов, занятий воркаутом и паркуром, массовых мероприятий и тихого отдыха", - добавили в объединении.
Фото: БЕЛТА
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