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В Минске завершается реконструкция стадиона "Трактор"
В белорусской столице завершается реконструкция стадиона "Трактор".
Строители работают на объекте ежедневно. Ведутся работы по замене покрытия на трибунах, там установят и кресла для более чем 5 тыс. болельщиков. После реконструкции откроют два футбольных поля, а также обновят инфраструктуру: на первом этаже будут расположены раздевалки, зал для пресс-конференций и медпункт.
По соседству строят Национальный футбольный стадион. Это китайско-белорусский проект. Будущая арена рассчитана на 33 тыс. мест. Спортивный объект сможет принимать соревнования международного уровня.
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