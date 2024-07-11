ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске завершается реконструкция стадиона "Трактор"

В белорусской столице завершается реконструкция стадиона "Трактор".

Строители работают на объекте ежедневно. Ведутся работы по замене покрытия на трибунах, там установят и кресла для более чем 5 тыс. болельщиков. После реконструкции откроют два футбольных поля, а также обновят инфраструктуру: на первом этаже будут расположены раздевалки, зал для пресс-конференций и медпункт.

По соседству строят Национальный футбольный стадион. Это китайско-белорусский проект. Будущая арена рассчитана на 33 тыс. мест. Спортивный объект сможет принимать соревнования международного уровня.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все