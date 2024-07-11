В Минске завершается реконструкция стадиона "Трактор"

Строители работают на объекте ежедневно. Ведутся работы по замене покрытия на трибунах, там установят и кресла для более чем 5 тыс. болельщиков. После реконструкции откроют два футбольных поля, а также обновят инфраструктуру: на первом этаже будут расположены раздевалки, зал для пресс-конференций и медпункт.