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В Минске завершается выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2024", подведем итоги экспозиции

В 2024 году число экспонентов выставки "Национальная безопасность" достигло 158, по сравнению с прошлым форумомэто больше чем в два раза.

Насыщенная программа включает демонстрацию современных технических достижений в различных направлениях защиты и безопасности, проведение круглых столов, семинаров, научно-практических конференций и дискуссионных площадок.

Выставка "Национальная безопасность" проводится раз в два года, чередуясь с форумом военного вооружениях и техники MILEX. Сегодня в "Минск-Арене" финальный день экспозиции.

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