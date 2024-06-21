В Минске завершается выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2024", подведем итоги экспозиции

В 2024 году число экспонентов выставки "Национальная безопасность" достигло 158, по сравнению с прошлым форумомэто больше чем в два раза.

Насыщенная программа включает демонстрацию современных технических достижений в различных направлениях защиты и безопасности, проведение круглых столов, семинаров, научно-практических конференций и дискуссионных площадок.