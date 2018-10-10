В Минске завершила работу международная конференция высокого уровня

Представительное мероприятие было организовано под эгидой МИД Беларуси и ОБСЕ с участием руководителей профильных структур ООН, Интерпола, Совета Европы, СНГ, ОДКБ. Политики и эксперты искали ответы на злободневный вопрос: как воспользоваться возможностями цифровой эпохи и при этом обеспечить безопасность общества, бизнеса и граждан? Обсудили выполнение обязательств ОБСЕ по борьбе с терроризмом, а также партнерство государств в этой сфере, их национальный опыт. Все без исключения отметили актуальность и своевременность инициативы Беларуси в организации подобной тематической конференции.