В Минске завершилась двухдневная международная конференция по Евразийской безопасности - нашли ли рецепт безопасности в современном мире?

Диалог как инструмент урегулирования разногласий. В Минске завершилась двухдневная международная конференция "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Программа выдалась насыщенной.

Удалось ли участникам конференции наметить перспективные контуры евразийской безопасности? Разбиралась Яна Менделева.

Минск - международная площадка

Как вернуть безопасность в общий евразийский дом? Более 30 стран мира и сотни экспертов и политиков собрались в Минске, чтобы найти ответ на этот вопрос. В столице завершилась международная конференция "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". В одном зале - представители и Запада, и Востока. Тема международной безопасности сегодня волнует буквально каждого.

Эксперты обсудили вопросы взаимодействия международных и региональных организаций, стратегической стабильности и контроля над вооружением. Также принципы евразийской безопасности. Вот только как налаживать стратегическое сотрудничество в мире, который все больше охватывает глобальное недоверие?

Это серьезная проблема для всего Евразийского континента, не только учитывая, что есть горячие точки, конфликты, но вроде и ситуации, когда формально мирно живущие две страны (предположим Беларусь и Латвия) не имеют практически никаких контактов. Кстати, в этой ситуации больше виновата Прибалтика, чем Республика Беларусь. Я бы сказал, только Прибалтика. Потому что Беларусь традиционно показывает способность к диалогу во всех формах. Андрей Мамыкин, экс-депутат европейского парламента, медиаэксперт (Латвия)

Нельзя добиться справедливого миропорядка без конструктивного диалога

Эксперты с совершенно разных точек континента сходятся во мнении: нельзя добиться справедливого миропорядка без конструктивного диалога. Вот только западноевропейскими странами этот факт игнорируется, справедливо подметил аналитик по вопросам политической и военной стратегии из Швейцарии.

Страны Запада, к сожалению, сокращают все каналы для общения, которые сейчас нужны больше, чем в течение 50-60 лет холодной войны. Ральф Боссхард, аналитик по вопросам политической и военной стратегии (Швейцария)

Основные центры силы Евразийского региона кооперируются друг с другом. Существующие проблемы, угрозы и вызовы могут быть решены путем откровенной дискуссии. Главным условием для достижения успеха на этом пути депутат кантонального парламента Женевы считает полный отказ от внешнего давления, от вмешательства извне.

Если позволить региональным центрам силы на Евразийском пространстве говорить друг с другом, вести переговоры без вмешательства со стороны, любые проблемы могут быть решены. Ги Меттан, депутат кантонального парламента г. Женевы (Швейцария)

Конференция по евразийской безопасности

На Евразию приходится 75 % населения Земли и 75 % энергетических запасов. В целом потенциальная мощь Евразии превосходит мощь США". Об этом бывший советник президента США по нацбезопасности - Бжезинский - писал в своей книге еще в 90-х. США всегда понимали, какой потенциал заложен в континенте, и поэтому пытались разделить его, что мы наблюдаем и сегодня.

В условиях глобального противостояния Запада со всем остальным миром чрезвычано важен диалог. Минск - это идеальная площадка для того, чтобы искать возможности, чтобы избежать самого худшего сценария. Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", член общественного совета при Министерстве обороны России