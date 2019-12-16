В Минске завершилась работа по созданию муралов

Сезон создания монументальных фресок завершился в столице. Одной из последних работ стал триптих на улице Притыцкого. Этот проект объединил три мурала сербского, белорусского и испанского художников. Работы выполнены в технике фотореализма: все образы на муралах - это реальные жители столицы. Недавно последние штрихи нанесли на центральное настенное полотно. Кстати, чтобы закончить работу, понадобилось около 170 литров краски.



Мурал, который входит в триптих, признали лучшим в мире. Такой статус ему придала международная платформа Street Art Cities. Всего для конкурса отобрали 16 работ, выполненных по всему миру в ноябре этого года. Среди финалистов были работы из Испании, Украины, Чили. Но более половины участников опроса проголосовали за минский мурал.



