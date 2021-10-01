В Минске завершилась торжественная церемония закрытия фестиваля документального кино "Евразия.DOC"

Сегодня разрешилась главная интрига фестиваля документального кино "Евразия. DOC". Буквально 2 часа назад завершилась торжественная церемония закрытия. Награды нашли своих героев. Гран-при фестиваля получили российские режиссеры за картину "Реанимация" - документальная лента о жизни детского врача, который спасает тех, кто оказался между жизнью и смертью. Также в числе победителей 4 фильма, среди которых - картина Агентства теленовостей о подвиге пограничников "Боевой расчет 41-го". Центральными темами этого масштабного форума стали знаковые юбилейные даты: 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, 60 лет первого полета человека в космос, 30-летие подписания Беловежских соглашений. Не обошли кинематографисты и тему коронавируса.