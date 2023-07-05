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В Минске завершился сбор патриотических клубов внутренних войск
Церемония закрытия первого сбора военно-патриотических клубов внутренних войск состоялась накануне в Минске. 170 ребят из разных концов страны сдавали своеобразный экзамен в войсковой части 3310. Такое возрождение "Зарницы" пришлось по душе юным патриотам. Завершилось мероприятие награждением участников и встречей с министром внутренних дел. Иван Кубраков отметил, что движение будет развиваться и дальше.
Они понимают, что живут в мирной стране и будут делать все, чтобы наша страна развивалась, и было мирное небо над головой. Мы создали военно-патриотические клубы по всей республике. И сегодня почти уже 20 военно-патриотических клубов существует только во внутренних войсках. Я уже не говорю при каждом органе внутренних дел УВД и других подразделений Министерства внутренних дел. Военно-полевой сбор ребят показал, что это им просто необходимо. Вы видели глаза ребят, вы видели их подготовку, и то, что они не хотят уезжать, это говорит о многом.
Помимо спортивных состязаний, сборы включали в себя встречи со знаковыми для Беларуси людьми, экскурсии в Национальную библиотеку, музей Великой Отечественной войны.
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