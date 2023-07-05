В Минске завершился сбор патриотических клубов внутренних войск

Они понимают, что живут в мирной стране и будут делать все, чтобы наша страна развивалась, и было мирное небо над головой. Мы создали военно-патриотические клубы по всей республике. И сегодня почти уже 20 военно-патриотических клубов существует только во внутренних войсках. Я уже не говорю при каждом органе внутренних дел УВД и других подразделений Министерства внутренних дел. Военно-полевой сбор ребят показал, что это им просто необходимо. Вы видели глаза ребят, вы видели их подготовку, и то, что они не хотят уезжать, это говорит о многом.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси