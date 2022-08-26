В Минске завершился Всебелорусский крестный ход, но празднование продолжается

Кульминация празднования 1030-летия православия в Беларуси! У Свято-Духова кафедрального собора завершается Божественная литургия по случаю празднования дня обретения Минской иконы Божьей Матери. Событие предварил Всебелорусский крестный ход. За спиной тысяч верующих 250 километров молитвы.

А что происходит в Верхнем городе, расскажет Лидия Заблоцкая (прямое включение).

На каждом квадратном метре Верхнего города звучит искренняя молитва. Тысячи верующих пришли к Свято-Духову храму, чтобы принять участие в Соборной Божественной литургии.

Все - к 1030-летию православия на белорусских землях. Богослужение возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин. Предлагаю посмотреть фрагмент службы.

И, кроме того, важный праздник сегодня в православном календаре - это день обретения Минской иконы Божьей Матери. По легенде, она приплыла 522 года назад по Свислочи и не раз спасала город от полной разрухи и бедствий. Чудотворный образ, кстати, изображен и на гербе Минска.

Сейчас верующие могут приложиться к чудртворной святыне. Кроме того, в Минск доставили и русскую реликвию. Годеновский крест. И пока верующие еще остаются у храма, прикладываются к святыням… Многие здесь из тех паломников, кто стал частью Всебелорусского крестного хода.

Получилась молитва в 9 дней и 250 километров! Несколько сотен верующих проходили в день от 20 до 40 километров, от святыни к святыне. Большинство паломников - люди осознанного возраста, многие - и преклонного. Потому, конечно, это православное шествие было не круглосуточным, а с обедами и ночлегами.

Сегодня же паломники вышли в три ночи из Заславля. И 26 километров преодолели без остановки. Наша съемочная группа присоединилась к верующим у Покровского храма. Предлагаю послушать, с какими чувствами верующие преодолевали путь в жару.

А сейчас православный праздник раскинулся в Верхнем городе. Здесь и выставка-ярмарка "Кладезь" - натуральная продукция Свято-Елисаветинского монастыря. Чествование 1030-летия православия продолжится до 20:00.