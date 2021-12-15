В Минске зажгли праздничную иллюминацию: появились новые световые конструкции

Новогодняя атмосфера все больше охватывает белорусскую столицу. И буквально пару часов назад в Минске зажгли праздничную иллюминацию. Ярким светом наполнились городские улицы. Елки засверкали во всех районах. Новогоднюю сказку дополнили десятки арт-композиций и фотозон. Впрочем, сюрпризы еще будут - в этом зимнем сезоне появятся новые световые конструкции. Огни большого города в сюжете Елены Витко.

Вот он - долгожданный момент! Столица засияла миллионами разноцветных огней. Так, дарить праздничное настроение этой зимой будут более сотни километров гирлянд и порядка 90 световых фигур. Также красочная иллюминация озарила около 30 елок.



На Октябрьской площади по традиции открыт LED-показ. Премьерное шоу обеспечили 20 тысяч пикселей. Впрочем, к светодиодному панно на главной елке всегда приковано внимание зрителей. Дети и взрослые, горожане и гости столицы…



- Мы вышли погулять по городу новогоднему, вышли после спектакля и не ожидали, что увидим, как елки зажигаются. Минск новогодний мне нравится, и хочу, чтоб моим малышам он нравился всегда.



- У меня сестра родилась в Новый год - и мы ее поздравляем. Это праздник веселья, счастья, подарков.



- Я на самом деле пришла с дочкой сюда специально, т. к. в интернете увидела. Поэтому специально из дома к этому времени бежали, чтобы увидеть включение елок. Мне нравятся елки и сани.



Атмосферы центральной площадке вскоре добавят 28 световых фонтанов. Среди сверкающих ноу-хау - объемная фигура в форме коньков у "Чижовка-Арены". Возле парка Челюскинцев и неподалеку от Дворца спорта - инсталляции зверей Восточного календаря: по 12 фигур появятся на каждой локации. Тем временем яркие и утонченные аисты поселились на перекрестке проспекта Победителей и улицы Ратомской. Город также украсили многочисленные шары, арки, сани.







Город постоянно прирастает в части иллюминации. Мы всегда добавляем, стараемся удивить минчан и гостей столицы. И сегодняшний день как раз ознаменовывается таким событием. Событие это продолжится ровно месяц, включительно до 15 января ежедневно будет работать праздничная иллюминация. Александр Воробцов, главный инженер УП "Мингорсвет"







Включать световую феерию в столице будут вместе с уличным освещением, отключать в полночь. В рождественские же праздники - 25 декабря и 7 января, а также в Новый год сиять город будет всю ночь.