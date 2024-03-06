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В Минске зазывали весну

Разбудить землю танцами, песнями и щедрыми угощениями. Народный праздник "Гуканне вясны" с колоритом прошел в Московском районе белорусской столицы.

Были дворовые развлечения под аккомпанемент дуды, а еще аутентичные забавы, постановки и интерактивные площадки. Например, можно было попробовать себя в роли спасателя, примерить форму и пройти викторину безопасности.

Завершился обряд "Гуканне вясны" символично: на деревья развесили хендмейд-птиц, сделанных из бумаги, ткани или теста. Таким образом участники праздника зазывают пернатых возвращаться из теплых краев и ускоряют приход тепла.

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