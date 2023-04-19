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В минских бассейнах купаться разрешается
Санэпидслужба белорусской столицы изучила состояние минских бассейнов и поделилась результатами исследования на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Об этом сообщаетsb.by.
"В связи со вступлением в силу в октябре 2022 года СНиП "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений" одним из важных направлений деятельности санитарно-эпидемиологической службы города Минска в 2023 году является осуществление государственного санитарного надзора в отношении плавательных бассейнов,- отметили специалисты. -В рамках исполнения поручения Правительства ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" с привлечением специалистов районных ЦГЭ в период с 22 марта по 4 апреля провел мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по изучению и оценке факторов среды обитания человека, в том числе с лабораторным сопровождением, в отношении ряда плавательных бассейнов столицы".
В результате проведенных мероприятий выявлен ряд нарушений санитарного и санитарно-технического состояния объектов, содержания инженерных коммуникаций, исправности санитарно-технического оборудования и мебели, ведения производственного контроля, в том числе в части организации питания и др.
"Следует отметить, что в целом качество воды минских бассейнов соответствует требованиям гигиенического норматива "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 по показателям безопасности и безвредности", -подчеркнули в центре.
По результатам надзорных мероприятий подготовлены предписания об устранении нарушений.
"Надзор за данной группой объектов будет продолжен в мае-июне, итоговые результаты планируется обсудить с руководителями субъектов хозяйствования на общегородском семинаре",- проинформировали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
Фото: swimming.by
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