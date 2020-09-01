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В минских школах, гимназиях и лицеях приступили к занятиям
День знаний в лицее МВД
Двойной праздник сегодня и в лицее МВД. Здесь открылось обновленное учебное здание, значит, занятия теперь будут проходить в новых аудиториях. Звонок на первый урок прозвенел для 250 ребят всех курсов. Поступают сюда с 7 класса и учатся 5 лет. Кроме традиционных школьных предметов, курсанты изучают основы правовой науки, а также проходят строевую подготовку.
К занятиям приступили будущие строители
К занятиям сегодня приступили и учащиеся Минского лицея транспортного строительства. В наборе этого года 220 человек. Выпускники участвовали в строительстве Музея Великой Отечественной войны, "Минск-Арены". А в этом году многие трудятся на возведении третьей ветки столичного метрополитена.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Условия созданы для получения профессии. Хорошие мастерские, хорошие учебные классы, хорошие специальности. Но кроме того бесплатное питание, стоимость проживания в общежитии 6 рублей в месяц - это небольшая оплата, хорошие педагоги - мастера своего дела"
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День знаний в гимназии № 17 г. Минска
Более 800 учеников торжественно встретили День знаний и в столичной гимназии № 17. Волнение и трепет момента с теми, для кого школьный звонок прозвенел впервые (а таких 79 ребят), конечно же, разделили их родные. А для учебного заведения это 55-я торжественная линейка в истории.
Что говорить, 1 сентября - день праздничный и для школьников, и для студентов, и для родителей и педагогов. Не менее
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